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रिपोर्ट : भारत में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी बढ़ा रही मृत शिशु का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी चिंता का कारण बन रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम से गंभीर एनीमिया से ग्रसित महिलाओं में गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद मृत शिशु का खतरा 27 प्रतिशत अधिक होता है। इस अध्ययन में 10 राज्यों का डेटा शामिल किया गया है।

रिपोर्ट : भारत में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी बढ़ा रही मृत शिशु का खतरा

भारत में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी चिंता का कारण बनती जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में जिन गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के किसी भी समय मध्यम से गंभीर खून की कमी (एनीमिया) होती है, उनमें गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद मृत शिशु होने का खतरा 27 प्रतिशत तक अधिक होता है। यह रिपोर्ट द लांसेंट रीजनल हेल्थ–साउथईस्ट एशिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसमें देश के 10 राज्यों का डेटा शामिल किया गया। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ बेंगलुरु सहित कई संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में 2,14,709 महिलाओं की जानकारी शामिल थी। इनमें से 1,08,982 महिलाएं मध्यम या गंभीर एनीमिया से पीड़ित थीं। इन महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम था.

गर्भावस्था के किसी भी चरण में जोखिम

रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर खून की कमी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं में मृत शिशु के मामले अक्सर गर्भावस्था के लगभग 29वें सप्ताह में देखने को मिले, जबकि अन्य महिलाओं में यह औसतन 31वें सप्ताह के आसपास हुआ। गंभीर खून की कमी से मृत शिशु का खतरा तीन गुना तक बढ़ा सकता है, जबकि मध्यम एनीमिया से यह खतरा सामान्य या हल्के एनीमिया वाली महिलाओं की तुलना में लगभग 1.2 गुना बढ़ जाता है। यह जोखिम गर्भावस्था के किसी भी चरण में हो सकता है.

शिशु में भी खून की कमी

शोधकर्ताओं के अनुसार, गर्भवती महिला में खून की कमी से गर्भ में पल रहे शिशु में भी खून की कमी हो सकती है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति) पैदा हो सकती है, जिससे उसके विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि गर्भ में पल रहे शिशु में हृदय और रक्त संचार प्रणाली में भी समस्याएं हो सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से क्या खतरे होते हैं?
गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से मृत शिशु होने का खतरा बढ़ जाता है।
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