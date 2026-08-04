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भारत को 2047 तक विकसित किए जाने पर दिया जा रहा जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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बैठक आयोजित करते जिलाधिकारी अतुल वत्स भारत को 2047 तक विकसित जाने पर दिया जाभारत को 2047 तक विकसित जाने पर दिया जाभारत को 2047 तक विकसित जाने पर दिया

भारत को 2047 तक विकसित किए जाने पर दिया जा रहा जोर

हाथरस। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबीजी राम अधिनियम, 2025 के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाध्यक्ष भाजपा प्रेम सिंह कुशवाह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्याम सिंह, जिलाध्यक्ष अपना दल रवि सारस्वत, जिलाधिकारी अतुल वत्स, मुख्य विकास अधिकारी पी एन दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबीजीराम अधिनियम-2025 के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष श्याम सिंह तथा अपना दल जिला अध्यक्ष रवि सारस्वत ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती मनरेगा योजना की कमियों को दूर करते हुए इसे अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितैषी स्वरूप प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा प्रत्येक विकास कार्य को पूर्ण पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारने की है। यह योजना लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि नई योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनसहभागिता सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है। जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब श्रमिकों की उपलब्धता कम होती है। ऐसे समय में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि अब ग्रामीण परिवारों को ’’100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी’’ प्रदान की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई के प्रमुख कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए ’’60 दिनों की अवधि’’ निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि में अधिनियम के अंतर्गत कार्य संचालित नहीं किए जाएंगे, जिससे कृषि कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सकें।

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