नक्शा पायलट परियोजना के तहत नगर निगम में सर्वेयरों प्रशिक्षण शुरू
गोरखपुर में भारत सरकार की नक्शा पायलट परियोजना के तहत नगर निगम संपत्तियों का वैज्ञानिक और डिजिटल सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। एक दिवसीय प्रशिक्षण में अपर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। सभी 41 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से सर्वेक्षण होगा, जो भू-अभिलेखों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। भारत सरकार की नक्शा पायलट परियोजना को लेकर नगर निगम क्षेत्र की संपत्तियों के वैज्ञानिक व डिजिटल सर्वेक्षण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को नगर निगम सदन हाल में सर्वेयर टीमों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार और अतुल कुमार भी मौजूद रहे। अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम के सभी 41 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से संपत्तियों का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह परियोजना शहर के भू-अभिलेखों को आधुनिक और व्यवस्थित बनाएगी। प्रशिक्षण के बाद मंगलवार से सर्वेयर टीमों का फील्ड प्रैक्टिकल शुरू होगा।
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