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परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी: प्रल्हाद जोशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि लोकसभा ने पेपर लीक विरोधी संशोधन बिल, 2026 को पास किया है। इस बिल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ाना है। इसमें सख्त सजा, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है।

परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी: प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक विरोधी संशोधन बिल, पेपर लीक को खत्म करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस बिल से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ेगी। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026’ पास कर दिया है, जिससे परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों से निपटने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार होगा। सख्त सजा, फास्ट-ट्रैक कोर्ट, बेहतर जांच के तरीके और परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के जरिए इस बिल का मकसद पेपर लीक सिस्टम को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ाना है।

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