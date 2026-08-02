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खेल : बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। आकिब नबी को पहली बार भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। बुमराह की चोट गंभीर है, और टीम प्रबंधन उन्हें जोखिम में नहीं डालना चाहता। सीरीज 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगी।

खेल : बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आकिब नबी को पहली बार भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। बुमराह के घुटने में सूजन शुरुआत में जितनी सामान्य लग रही थी उससे अधिक गंभीर प्रतीत हो रही है। तेज गेंदबाज नबी सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले जम्मू-कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी होंगे। इससे पहले परवेज रसूल और उमरान मलिक को सीमित ओवरों की भारतीय टीम में बुलावा मिल चुका है। बीसीसीआई एक सूत्र ने कहा, बुमराह फिट नहीं हैं और उनकी जगह नबी के नाम को मंजूरी दे दी गई है। आकिब ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सत्र में 100 से अधिक विकेट लिए हैं। वह जम्मू-कश्मीर के लाल गेंद के क्रिकेट में शानदार सफलता के सूत्रधार रहे हैं। वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने में भी सक्षम हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से गॉल में होगी。

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चोट से जूझते बुमराह

सूत्र ने कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) का संचालन करने वाले धनंजय और तुलसी ने फैसला किया है कि बुमराह को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। हालांकि शुरुआत में टीम प्रबंधन और चयन समिति को यह विश्वास दिलाया गया था कि बुमराह कम से कम दो टेस्ट मैच में से एक के लिए उपलब्ध रह सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 32 वर्षीय बुमराह लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में चोटिल होने के बाद नहीं खेल पाए थे। वह हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे। उम्मीद थी कि दो सप्ताह बाद शुरू होने वाली सीरीज तक वह मैच के लिए फिट हो जाएंगे। हालांकि पता चला है कि बुमराह को अब भी कुछ परेशानी महसूस हो रही है। अगर वह 15 अगस्त या 23 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले फिट भी हो जाते हैं तो भी चिकित्सा टीम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि धीमी पिचों पर गेंदबाजी के अधिक बोझ को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट उनके लिए सही प्रारूप होगा।

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अन्य खिलाड़ियों की स्थिति

सुदर्शन सीओई में कर रहे नेट्स बल्लेबाजी : बी साई सुदर्शन सीओई में रोजाना करीब 75 मिनट तक नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह हाल में श्रीलंका में भारत ए की सीरीज के दौरान लगी पैर की चोट से धीरे-धीरे उबर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव), हर्षित राणा (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) और वाशिंगटन सुंदर (पैर की मांसपेशियों में खिंचाव) पहले ही चोटों से जूझ रहे हैं। वाशिंगटन कम से कम पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे।

सीरीज का कार्यक्रम

-15 अगस्त से गॉल में शुरू होगी दो टेस्ट मैचों की सीरीज-23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच------------------------

FAQs

जसप्रीत बुमराह किस चोट के कारण सीरीज से बाहर हुए हैं?
जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हुए हैं।
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