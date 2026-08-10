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घरेलू कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष में रोज एक आईपीओ उतारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत में 2025-26 वित्त वर्ष में घरेलू कंपनियों ने 360 से अधिक आईपीओ के माध्यम से लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए। यह दर्शाता है कि निवेशक अब मजबूत बुनियादी कंपनियों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। प्रमुख शेयर बाजारों में रिकॉर्ड 109 आईपीओ के माध्यम से लगभग 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए।

घरेलू कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष में रोज एक आईपीओ उतारा

नई दिल्ली, एजेंसी। घरेलू कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष 2025-26 में 360 से अधिक आईपीओ के जरिये करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए। यानी औसतन रोजाना एक आईपीओ ने बाजार में दस्तक दी। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे सक्रिय प्राथमिक बाजारों में शामिल रहा। हालांकि, सूचीबद्ध होने के बाद मिलने वाले लाभ और शेयरों की संख्या के मुकाबले अधिकतम बोलियों में कमी से संकेत मिलता है कि निवेशक अब कंपनियों का चयन अधिक सावधानी से कर रहे हैं।ग्रांट थॉर्नटन, भारत की सोमवार को जारी देश के आईपीओ बाजार पर रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों की रुचि अब उन कंपनियों की ओर अधिक बढ़ी है जिनकी बुनियाद मजबूत हैं, कंपनी संचालन व्यवस्था बेहतर है, आय में वृद्धि की स्पष्ट संभावना है और मूल्यांकन अधिक संतुलित है।मुख्य

शेयर बाजारों में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 109 आईपीओ आए, जिनके माध्यम से करीब 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 80 आईपीओ के जरिये 1.63 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे।रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च, 2026 में वैश्विक स्तर पर हुए कुल आईपीओ में भारत की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत रही और इस मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा।

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