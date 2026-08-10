घरेलू कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष में रोज एक आईपीओ उतारा

नई दिल्ली, एजेंसी। घरेलू कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष 2025-26 में 360 से अधिक आईपीओ के जरिये करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये जुटाए। यानी औसतन रोजाना एक आईपीओ ने बाजार में दस्तक दी। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे सक्रिय प्राथमिक बाजारों में शामिल रहा। हालांकि, सूचीबद्ध होने के बाद मिलने वाले लाभ और शेयरों की संख्या के मुकाबले अधिकतम बोलियों में कमी से संकेत मिलता है कि निवेशक अब कंपनियों का चयन अधिक सावधानी से कर रहे हैं।ग्रांट थॉर्नटन, भारत की सोमवार को जारी देश के आईपीओ बाजार पर रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों की रुचि अब उन कंपनियों की ओर अधिक बढ़ी है जिनकी बुनियाद मजबूत हैं, कंपनी संचालन व्यवस्था बेहतर है, आय में वृद्धि की स्पष्ट संभावना है और मूल्यांकन अधिक संतुलित है।मुख्य