बेकार हो चुके मैगनेट से भी रिसाइकिल हो सकेंगे मूल्यवान रेयर अर्थ तत्व
भारत में, सीएसआईआर-एनएमएल और एमएस अर्थ इंडियन रिसोर्सेज लिमिटेड ने बेकार मैग्नेट रिसाइक्लिंग तकनीक के हस्तांतरण के लिए समझौता किया है। यह तकनीक पवन टर्बाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों से प्राप्त मैग्नेट से मूल्यवान रेयर अर्थ तत्वों को पुनर्चक्रित करने में मदद करेगी। यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ होगी।
अब बेकार हो चुके मैगनेट को भी रिसाइकल प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। एनएमएल की ओर से विकसित तकनीक द्वारा इन बेकार मैगनेट से मूल्यवान रेयर अर्थ तत्व निकले जा सकेंगे। भारत में रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को गति देने के लिए शुक्रवार को सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनएमएल), जमशेदपुर ने रायपुर स्थित एमएस अर्थ इंडियन रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ मैग्नेट रिसाइकिलिंग प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत एनडीएफईबी मैग्नेट स्क्रैप से रेयर अर्थ ऑक्साइड की रीसाइक्लिंग प्रक्रिया से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक निजी कंपनी को सौंपी गई है।
यह स्वदेशी तकनीक पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहनों और विभिन्न आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के बाद अपने जीवन-चक्र को पूरा कर चुके मैग्नेट से नियोडिमियम, प्रसीओडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे मूल्यवान रेयर अर्थ तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ समाधान प्रदान करती है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण इन महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकिलिंग अत्यंत आवश्यक हो गई है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उच्च शुद्धता वाले रेयर अर्थ ऑक्साइड के उत्पादन के साथ आयरन ऑक्साइड एक मूल्यवान सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो औद्योगिक दृष्टि से बेहद फायदेमंद है।
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