टीबी मुक्त भारत अभियान में सांसदों की भागीदारी जरूरी: जेपी नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से टीबी के खिलाफ जन-आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य के लिए समुदाय की भागीदारी, बीमारी का जल्दी पता लगाने और जिले स्तर पर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सांसदों से टीबी के खिलाफ जन-आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत के 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए समुदाय की मजबूत भागीदारी, बीमारी का जल्द पता लगाने और जिला स्तर पर निगरानी पर जोर दिया। नड्डा ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ ‘टीबी-मुक्त भारत के लिए सांसद’ विषय पर एक बैठक की अध्यक्षता की। उनके साथ शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे।स्वास्थ्य
मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में पश्चिम बंगाल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद बेहतर राजनीतिक नेतृत्व और समुदाय की भागीदारी के जरिए टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने की सामूहिक कोशिशों को मजबूत करना था।
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