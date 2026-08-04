155 चिकित्सा उत्पाद घटिया और दो दवाएं नकली मिलीं : नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने मई में 155 चिकित्सा उत्पादों को मानक के अनुरूप नहीं पाया। इस दौरान दो दवाएं भी नकली मिलीं।उन्होंने बताया कि देश में दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण मुख्य रूप से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य सरकारों की ओर से नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा विनियमित किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण के रूप में, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों का अनुमोदन, दवाओं के लिए मानक का निर्धारण, आयातित दवाओं की गुणवत्ता का विनियमन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना है।