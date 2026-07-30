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नड्डा ने टीबी उन्मूलन अभियान में भागीदारी का आह्वान किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने इसे केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम ना मानकर जन-आंदोलन बताया और सांसदों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। यह बैठक सांसदों के लिए जागरूकता बढ़ाने की एक श्रृंखला का हिस्सा है।

नड्डा ने टीबी उन्मूलन अभियान में भागीदारी का आह्वान किया

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ एक बैठक की। उन्होंने सांसदों से अपने-अपने क्षेत्रों में टीबी (क्षय रोग) उन्मूलन के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व करने का आह्वान किया। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल से लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि ‘टीबी मुक्त भारत’ सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन-आंदोलन है, जिसमें जनप्रतिनिधियों और समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

यह बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के सांसदों के साथ की जा रही जागरूकता बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा थी। इससे पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के सांसदों के साथ भी ऐसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

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