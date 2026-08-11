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टीएमबीयू में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर स्थित टीएमबीयू में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। कुलपति ने तिरंगा लेकर कार्यक्रम शुरू किया। एनएसएस टीम ने 17 अगस्त तक गतिविधियों का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें सेल्फी प्रतियोगिता, निबंध, और स्वतंत्रता दिवस समारोह शामिल हैं। सभी को भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया है।

टीएमबीयू में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में हर वर्ष की भांति इस साल भी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत सोमवार को हुई। कुलपति के आवासीय कार्यालय में कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा, डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह, एनएसएस समन्वयक डॉ. राहुल कुमार, एफओ ब्रजकिशोर प्रसाद ने तिरंगा लेकर अभियान की शुरुआत संयुक्त रूप से की। टीएमबीयू और कॉलेजों की एनएसएस की टीम कार्यक्रम को लीड करेगी। इसको लेकर टीएमबीयू एनएसएस की तरफ से 17 अगस्त तक कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।11 अगस्त को तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, 12 को तिरंगा बनाने की प्रतियोगिता, 13 को तिरंगा पर पोस्टर, स्लोगन, निबंध प्रतियोगिता, 14 को तिरंगा पर विभिन्न विषय पर रील्स बनाना, 15 को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को तिरंगा थीम पर नृत्य प्रतियोगिता और 17 अगस्त को समापन समारोह का आयोजन होगा।

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इस अभियान में सभी को भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है।

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