टीएमबीयू में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में हर वर्ष की भांति इस साल भी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत सोमवार को हुई। कुलपति के आवासीय कार्यालय में कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा, डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह, एनएसएस समन्वयक डॉ. राहुल कुमार, एफओ ब्रजकिशोर प्रसाद ने तिरंगा लेकर अभियान की शुरुआत संयुक्त रूप से की। टीएमबीयू और कॉलेजों की एनएसएस की टीम कार्यक्रम को लीड करेगी। इसको लेकर टीएमबीयू एनएसएस की तरफ से 17 अगस्त तक कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।11 अगस्त को तिरंगा के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, 12 को तिरंगा बनाने की प्रतियोगिता, 13 को तिरंगा पर पोस्टर, स्लोगन, निबंध प्रतियोगिता, 14 को तिरंगा पर विभिन्न विषय पर रील्स बनाना, 15 को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को तिरंगा थीम पर नृत्य प्रतियोगिता और 17 अगस्त को समापन समारोह का आयोजन होगा।