सरकार ने 62 मंत्रालयों से एआई के 762 उपयोग चिन्हित किए
भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है, जिसमें 62 मंत्रालयों से 762 संभावित उपयोग मामलों की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एआई नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाना है, साथ ही 58 एआई उत्कृष्टता केंद्र और 543 डेटा एवं एआई लैब्स की स्थापना की गई है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को आम लोगों तक पहुंचाने और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक 62 मंत्रालयों और विभागों से एआई के इस्तेमाल के 762 संभावित मामलों (यूज केस) की पहचान की है। बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि भारत की एआई नीति तकनीक के लोकतंत्रीकरण के विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाना है। इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने देशभर में 58 एआई उत्कृष्टता केंद्र, टियर-2 व टियर-3 शहरों के आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में 543 डेटा एवं एआई लैब स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय नियमन और सुशासन जैसे क्षेत्रों में एआई समाधान विकसित करने के लिए अब तक 11 राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन और इनोवेशन चैलेंज शुरू किए हैं। इनमें स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन, लर्निंग डिसएबिलिटी और जलवायु परिवर्तन पर आधारित इंडिया एआई इंनोवेशन चैलेंजके तहत 30 परियोजनाओं को पायलट के लिए चुना गया, जबकि पांच सर्वश्रेष्ठ टीमों की परियोजनाओं को कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिया एआई फ्यूचरस्कील कार्यक्रम के तहत देशभर के 178 संस्थानों में 686 छात्रों को एआई शिक्षा और अनुसंधान के लिए फेलोशिप दी गई है। इनमें तमिलनाडु के 162 छात्र शामिल हैं, जिनमें 96 स्नातक, 34 स्नातकोत्तर और 32 पीएचडी छात्र हैं।
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