Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकार ने 62 मंत्रालयों से एआई के 762 उपयोग चिन्हित किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है, जिसमें 62 मंत्रालयों से 762 संभावित उपयोग मामलों की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एआई नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाना है, साथ ही 58 एआई उत्कृष्टता केंद्र और 543 डेटा एवं एआई लैब्स की स्थापना की गई है।

सरकार ने 62 मंत्रालयों से एआई के 762 उपयोग चिन्हित किए

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को आम लोगों तक पहुंचाने और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि अब तक 62 मंत्रालयों और विभागों से एआई के इस्तेमाल के 762 संभावित मामलों (यूज केस) की पहचान की है। बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि भारत की एआई नीति तकनीक के लोकतंत्रीकरण के विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाना है। इसी उद्देश्य के तहत सरकार ने देशभर में 58 एआई उत्कृष्टता केंद्र, टियर-2 व टियर-3 शहरों के आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में 543 डेटा एवं एआई लैब स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।

ये भी पढ़ें:छात्राओं को दी एआई से जुड़े करियर की जानकारी

उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय नियमन और सुशासन जैसे क्षेत्रों में एआई समाधान विकसित करने के लिए अब तक 11 राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन और इनोवेशन चैलेंज शुरू किए हैं। इनमें स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन, लर्निंग डिसएबिलिटी और जलवायु परिवर्तन पर आधारित इंडिया एआई इंनोवेशन चैलेंजके तहत 30 परियोजनाओं को पायलट के लिए चुना गया, जबकि पांच सर्वश्रेष्ठ टीमों की परियोजनाओं को कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिया एआई फ्यूचरस्कील कार्यक्रम के तहत देशभर के 178 संस्थानों में 686 छात्रों को एआई शिक्षा और अनुसंधान के लिए फेलोशिप दी गई है। इनमें तमिलनाडु के 162 छात्र शामिल हैं, जिनमें 96 स्नातक, 34 स्नातकोत्तर और 32 पीएचडी छात्र हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।