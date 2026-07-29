Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत जानकारियों को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अविभाज्य हिस्सा हैं। कुछ यूजर्स ने भारत विरोधी दावे किए थे, जिनका मंत्रालय ने खंडन किया। पाकिस्तान के पीओके में चुनावों को दिखावटी करार दिया गया।

‘पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग’

नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारियों को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच (फैक्ट चेक) सेल ने एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले इलाके समेत पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने भारतविरोधी दावे किए थे। इनमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अंग नहीं हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत यह कथित रूप से लंबे समय से विवादित क्षेत्र बना हुआ है। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय की सेल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिकी शो ‘साउथ पार्क’ के एक चरित्र से जुड़ा वायरल मीम साझा करते हुए लिखा, ‘आखिर मुझे आपको यह कितनी बार समझाना होगा?’ विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर (पीओके समेत) भारत का अभिन्न हिस्सा है।विदेश

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ पीओके : भारत

मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा पीओके में जारी चुनावी कवायद को दिखावटी करार दिया। बयान में कहा गया कि यह सिर्फ मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की नाकाम कोशिश है। मंत्रालय ने कहा कि रावलकोट और मीरपुर में हो रहे प्रदर्शन इस्लामाबाद के दशकों के आर्थिक शोषण, दमन और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ नहीं, सिर्फ पीओके है : भारत
ये भी पढ़ें:हमारा है, तो अभी तक चुप्पी क्यों? POK में हिंसा को लेकर फारुख अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Pakistan Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।