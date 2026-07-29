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कोटा में देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल शुरू किया है। यह ट्रेन ई-कॉमर्स और त्वरित माल ढुलाई में सुधार लाएगी। ट्रेन का ट्रायल कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर मार्ग पर विभिन्न स्पीड में किया गया। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के हाईस्पीड टेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है।

कोटा में देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल शुरू

कोटा, एजेंसी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल शुरू किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की ओर से बनाई गई 16-कोच वाली वंदे भारत प्लेटफॉर्म-बेस्ड फ्रेट प्रोटोटाइप ट्रेन का कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर रेल सेक्शन पर अलग-अलग स्पीड में ट्रॉयल किया गया। अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत तकनीक पर आधारित यह तकनीक देशभर में ई-कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और समय पर माल ढुलाई को एक नया आयाम देगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा के सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन ने बताया कि रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर सेक्शन पर ये ट्रायल कर रहा है, जो इंडियन रेलवे के सबसे उपयुक्त हाईस्पीड टेस्ट कॉरिडोर में से एक है।

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उन्होंने बताया कि ट्रायल के पहले दिन ट्रेन सुबह 6 बजे कोटा से महिदपुर रोड के लिए रवाना हुई। कोटा-महिदपुर रोड सेक्शन पर 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्पीड से ट्रॉयल किया गया।

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