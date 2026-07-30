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ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम विनिर्माण जोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम विनिर्माण जोन स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाएगा।

ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम विनिर्माण जोन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम विनिर्माण जोन (टीएमजेड) स्थापित किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत-2047 के विजन को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि हमें टेलीकॉम सेवा प्रदाता से उत्पादक बनने की तरफ बढ़ना होगा। यह टेकीकॉम विनिर्माण जोन उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी ईकोसिस्टम उपलब्ध होगा। ग्वालियर में करीब 350 एकड़ क्षेत्र में जोन को विकसित किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये की पूरी वित्तीय सहायता देगी। इसे आधुनिक प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे कंपनियां आसानी से उत्पादन शुरू कर सकें。

नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना :

मंत्री ने कहा कि जोन में मोबाइल फोन, नेटवर्क उपकरण, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, 5जी और 6जी तकनीक से जुड़े अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे भारत के दूरसंचार उद्योग को नई तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलने की उम्मीद है। परियोजना से मध्य प्रदेश में करीब 9 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश आने का अनुमान है और 10 हजार से अधिक स्थाई रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पहले चरण में होगा दो हजार करोड़ का निवेश :

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें। दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह की कोई रुकावट पैदा न हो। इसलिए परियोजना के संचालन के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इस व्यवस्था से परियोजना के विकास और संचालन को गति देने में मदद करेगी। पहले चरण में ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एचएफसीएल और तेजस नेटवर्क जैसी कंपनियां लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जिससे 4,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

मध्य प्रदेश बनेगा देश के विकास में भागीदार : मोहन यादव :

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने आर्थिक, तकनीक से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। अब ग्वालियर में देश का पहले टेलीकॉम विनिर्माण जोन का बनना राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। राज्य देश के आर्थिक और तकनीकी विकास में बराबार का भागेदार बनेगी। उन्होंने कि राज्य यह सुनिश्चित कराएगा कि यहां पर आने वाले उद्योगों को हर सुविधा बिना किसी रुकावट के मिले।

FAQs

ग्वालियर में टेलीकॉम विनिर्माण जोन के लिए कितनी एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा?
ग्वालियर में करीब 350 एकड़ क्षेत्र में जोन को विकसित किया जाएगा।
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