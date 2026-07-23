पांच दिनों में हाइड्रोजन रेलगाड़ी ने किया 900 किलोमीटर का सफर पूरा
भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित यात्री ट्रेन ने जींद-सोनीपत रूट पर पाँच दिनों में 900 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को किया था। ट्रेन का किराया 10 से 25 रुपये रखा गया है, जो इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाता है।
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित यात्री ट्रेन ने जींद-सोनीपत रूट पर पांच दिनों में 900 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 17 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था। इस अत्याधुनिक गाड़ी के लिए यात्रियों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ा है। टिकट का किराया बेहद किफायती (10 से 25 रुपये तक) रखा गया है ताकि आम आदमी के लिए भी यात्रा पूरी तरह से सुलभ हो।पारंपरिक डीजल इंजनों की जगह दो उन्नत 1,200-किलोवाट हाइड्रोजन-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (प्रणोदन) प्रणाली का उपयोग करके नई ट्रेन ने डीजल और पारंपरिक बिजली की खपत को काफी कम कर दिया है।
10-कोच वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन ईंधन पर निर्भर ट्रेनों का एक अत्यधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। प्रदूषणकारी उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करके और महंगे ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करके, यह ट्रेन भारत के ''राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन'' को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाती है।
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