देश में बिजली आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है। जून 2026 तक बिजली उत्पादन क्षमता 548.86 गीगा वॉट तक पहुँचेगी। सरकार उत्पादन, ट्रांसमिशन, भंडारण और वितरण के ढांचे को बढ़ा रही है। 2014 से अब तक 324.7 गीगा वॉट की वृद्धि हुई है।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी। सरकार ने बताया कि जून 2026 तक देश में बिजली उत्पादन क्षमता 548.86 गीगा वॉट तक पहुंच गई है। सरकार बढ़ती बिजली की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन, ट्रांसमिशन, भंडारण और वितरण के ढांचे का विस्तार कर रही है। सरकार ने बताया कि अप्रैल 2014 से भारत ने बिजली की उत्पादन क्षमता में 324.7 गीगा वॉट की वृद्धि की है।
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