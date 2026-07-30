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अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन जोखिम कायम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र ने इसे सहारा दिया है। एआई क्षेत्र में भी बड़े अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे रोजगार और विकास में वृद्धि हो रही है।

अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन जोखिम कायम

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र और बुनियादी ढांचा गतिविधियों ने आर्थिक विकास को सहारा दिया। मौजूदा समय में पश्चिम एशिया में संघर्ष, व्यापार में अनिश्चितता और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है। इन सब के बावजूद आर्थिक के लिहाज से भारत एआई के क्षेत्र बड़े अवसर पैदा कर सकता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बुधवार को जारी जुलाई की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक स्थिति मौजूदा समय में सही है लेकिन भविष्य के लिहाज से कई चिंताएं बनी हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 3 प्रतिशत कर दिया है जो जो पूर्व में 3.2 प्रतिशत लगाया गया था। वैश्विक अनिश्चितता के बीत कच्चे तेल, औद्योगिक धातुओं और रेयर अर्थ खनिज उत्पादों की लागत बढ़ सकती है।

एआई भारत के लिए आर्थिक विकास और रोजगार का बड़ा अवसर

रिपोर्ट कहती है कि एआई भारत के लिए आर्थिक विकास, रोजगार और कौशल विकास का बड़ा अवसर है। जून में एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ी व्हाइट कॉलर नौकरियों में 25 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में 2117 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर संचालित है। इनमें 23.6 लाख से अधिक पेशेवर काम कर रहे है, जिनमें से 2.5 लाख ज्यादा एआई विशेषज्ञ शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि बदलती तकनीक और एआई अपनाने के कारण श्रम बाजार में आवश्यक कौशल भी बदल रही है। एआई के क्षेत्र में निवेश 2020 के करीब 50 अरब रुपये से बढ़कर वर्ष 2025 में 341 अरब डॉलर पर पहुंत गया है। इस क्षेत्र में कुल निवेश का 60 फीसदी हिस्सा गया है। हर क्षेत्र में एआई से जुड़ी नौकरियों के मांग तेजी से बढ़ रही है।

FAQs

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कैसे प्रदर्शन किया?
भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया।

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