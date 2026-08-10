भारत कम से कम 7% की दर से बढ़ेगा
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक तस्वीर उभरी है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकेतक ग्रोथ की रफ्तार बेहतर रहने का संकेत दे रहे हैं।
नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर मजबूत तस्वीर सामने आई है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कम से कम 7% की दर से बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है और अब तक के आर्थिक संकेतक भी ग्रोथ की रफ्तार बेहतर रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। पनगढ़िया की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% रखा है। पनगढ़िया का अनुमान इससे करीब 0.4 प्रतिशत अंक ज्यादा है।
यानी वित्त आयोग के चेयरमैन का मानना है कि भारत की वास्तविक आर्थिक ग्रोथ आरबीआई के मौजूदा अनुमान से बेहतर रह सकती है।
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