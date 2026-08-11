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देशभर में 277 एसईजेड हैं चालू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकार ने बताया कि देश में 277 विशेष आर्थिक क्षेत्र चालू हैं। भारत ने 17 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और व्यापार घाटा आयात जरूरतों को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों में सरकारी बैंकों ने 6,255 शाखाएं खोलीं और 4,093 बंद कीं। डिजिटल फसल अनुमान सर्वे 23 राज्यों में लागू है।

देशभर में 277 एसईजेड हैं चालू

देशभर में 277 एसईजेड हैं चालू

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सरकार का रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि इस साल 31 जुलाई तक देश में 277 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) चालू हैं और 95 चालू नहीं हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मंजूरी मिले 436 जोन में से 372 जोन को नोटिफाई किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इन जोन से निर्यात 2025-26 में 16.4 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2024-25 में 14.63 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह 2023-24 में 13.55 लाख करोड़ रुपये और 2022-23 में 12.63 लाख करोड़ रुपये था.

17 मुक्त व्यापार समझौते किए

भारत और अमेरिका का समझौता

एक सवाल के जवाब में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत और अमेरिका ने सात फरवरी को घोषणा की थी कि दोनों देश व्यापार के लिए एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है। भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 17 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें व्यापक आर्थिक साझेदारी/सहयोग समझौते भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 16 एफटीए अभी लागू हैं और 27 अप्रैल 2026 को न्यूजीलैंड के साथ किया गया एफटीए लागू होने के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में है.

व्यापार घाटा आयात जरूरतों को दिखा रहा

आयात की जरूरतें

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सामानों के व्यापार में घाटा मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की आयात जरूरतों को दिखाता है। भारत के आयात का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और कैपिटल गुड्स (पूंजीगत सामान), सोना और कीमती पत्थर, और उर्वरकों का होता है। ये चीजें घरेलू खपत की जरूरतों को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और औद्योगिक विस्तार में मदद करने के लिए जरूरी हैं.

बैंकों ने 6,255 शाखाएं खोलीं और 4,093 बंद कीं

बैंकिंग सेक्टर की स्थिति

सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि सरकारी उपक्रम के बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्ष में 6,255 शाखाएं खोलीं, जबकि 4,093 शाखाएं बंद कर दीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में आरबीआई के डाटा का हवाला देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा 2,564 शाखाएं वित्तीय वर्ष 2022 में और 700 शाखाएं इसके अगले वित्तीय वर्ष में बंद की गईं.

डिजिटल फसल अनुमान सर्वे लागू

कृषि में डिजिटल सर्वे

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि डिजिटल फसल अनुमान सर्वे अभी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने निचले सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टीमेशन सर्वे को चरणों में लागू किया गया है। इसका विस्तार राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके, उनकी तैयारी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और फील्ड कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के आधार पर धीरे-धीरे किया जा रहा है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत में चालू विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं?
देश में 277 विशेष आर्थिक क्षेत्र चालू हैं।
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