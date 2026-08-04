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भूजल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाएं छात्र : नगर आयुक्त

By Gangesh Gunjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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भारत सरकार के कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन ज्योति स्कूल में जल सुरक्षा पर संवाद आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त ने भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को जल प्रबंधन और समुदाय सहभागिता के माध्यम से जल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

भूजल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाएं छात्र : नगर आयुक्त

भारत सरकार के कैच द रेन कार्यक्रम के तहत जीवन ज्योति स्कूल में कैच द रेन बिल्डिंग ए वाटर-सेक्योर धनबाद टूगेदर विषय पर संवाद का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा समुदाय आधारित शहरी जल प्रबंधन की अवधारणा से परिचित कराना था। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि शहरी जीवन की निरंतरता के लिए भूजल अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उथले जलभृतों के महत्व को समझाते हुए कहा कि वर्षा जल संचयन एवं वैज्ञानिक ढंग से किए गए भूजल पुनर्भरण से ही भूजल को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने जीवन ज्योति स्कूल में संचालित एसएएम पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि स्थानीय समुदायों एवं नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से भूजल उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार संभव हुआ है।

उन्होंने विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक संस्थानों से भूजल के प्रति संवेदनशील समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।कार्यक्रम का संयुक्त आयोजन जीवन ज्योति संस्थान, मेघ पाइन अभियान तथा रोटरी क्लब द्वारा किया गया। इसमें कार्मेल स्कूल तथा डिनोबिली स्कूल के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वागत भाषण देते हुए जीवन ज्योति संस्थान के सचिव राजेश पार्केरिया ने कहा कि धनबाद के जल भविष्य को सुरक्षित बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों, नागरिक समाज और विशेष रूप से युवाओं की सहभागिता आवश्यक है। मेघ पाइन अभियान के प्रमुख एकलव्य प्रसाद ने धनबाद की जल यात्रा, अतीत से वर्तमान तक विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला।

Gangesh Gunjan

लेखक के बारे में

Gangesh Gunjan

शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।


पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।


विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू

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