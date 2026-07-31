आसाम में बाढ़ पीड़ितों की मदद

आसाम में बाढ़ पीड़ितों की मदद
भारत बैनेवीता फउंडेशन और शिक्षा समाधान ट्रस्ट की टीम ने धनबाद से निकल कर असम में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कदम बढ़ाया है। ये संस्थाएँ मिलकर उन लोगों की मदद कर रही हैं जो इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं।
बरोरा। भारत बैनेवीता फउंडेशन एवं शिक्षा समाधान ट्रस्ट की सामूहिक टीम धनबाद से निकलकर आसाम बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आई है। दोनों संस्था के सदस्य आसाम में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं।
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