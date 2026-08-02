असम में बाढ़ पीड़ितों की सेवा में जुटी धनबाद की टीम
भारत बैनेवीता फाउंडेशन और शिक्षा समाधान ट्रस्ट की टीम ने धनबाद से असम पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता शुरू की है। 29 जुलाई से राहत कार्य जारी है। भीषण बाढ़ के कारण पीड़ितों को सूखा राशन मिल रहा है, लेकिन बिजली, गैस चूल्हे और सूखी लकड़ी की कमी से भोजन बनाने में कठिनाई हो रही है।
बरोरा। भारत बैनेवीता फाउंडेशन एवं शिक्षा समाधान ट्रस्ट की संयुक्त टीम धनबाद से असम पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में जुटी है। 29 जुलाई से राहत कार्य कर रही टीम ने बताया कि भीषण बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। पीड़ितों को सूखा राशन तो मिल रहा है, लेकिन 15 दिनों से बिजली नहीं है, गैस चूल्हे उपलब्ध नहीं हैं और सूखी लकड़ी के अभाव में भोजन बनाना भी मुश्किल हो गया है। इस अभियान में संस्था के अध्यक्ष दामोदर प्रसाद साव, कुणाल कुमार, देवेंद्र सिंह, साहिल मंडल, सूरज कुमार, शीबू कुमार रजक तथा स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है।
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