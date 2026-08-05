सरकार प्रशिक्षण विमान और सी-प्लेन निर्माण पर ध्यान देगी
इस सालों में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में तेजी आई है। केंद्र सरकार विमानन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए घरेलू स्तर पर प्रशिक्षक विमान और सी-प्लेन के निर्माण पर जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू के अनुसार, विकास का लक्ष्य पायलट और विमान की उपलब्धता के साथ-साथ हवाई अड्डों के विस्तार पर है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बीते कुछ वर्षों के दौरान देश में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भविष्य में भी यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में विमानन क्षेत्र की तेजी से बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ट्रेनर विमान (प्रशिक्षण विमान) और सी-प्लेन का निर्माण घरेलू स्तर पर करने के लिए मजबूत ढांचा (इकोसिस्टम) विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार विमानन क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर हर नजरिए से काम कर रही है।
एक तरफ हवाई अड्डों के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ विमानों और पायलटों की उपलब्धता पर काम कर रही है। इसलिए घरेलू स्तर पर विमानों का निर्माण बढ़ाना भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पायलट प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए (डीजीसीए) फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में देश में 41 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) हैं, जिनके 63 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री ने 11 एफटीओ को सात हवाई अड्डों पर नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) सौंपे। इस मौके पर नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2035 तक भारत को करीब 25,000 अतिरिक्त पायलटों की जरूरत होगी। इसके लिए हर साल लगभग 2500 कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी करने होंगे। भारतीय एयरलाइंस आने वाले वर्षों में अपने बेड़े में लगभग 1,640 नए विमान शामिल करेंगी। इनमें से करीब 500 विमान अगले पांच वर्षों में शामिल किए जाने की संभावना है। ऐसे में सरकार देश में एक मजबूत एवं पूर्ण विमानन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
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