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संदिग्ध आतंकी शहरोज के एक अन्य साथी को भी पहुंचना था राजस्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- एटीएस ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर शुरू की नए सिरे से पूछताछ

संदिग्ध आतंकी शहरोज के एक अन्य साथी को भी पहुंचना था राजस्थान

लखनऊ, विशेष संवाददाताआतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़कर देशी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी शहरोज से नए सिरे से पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के अनुसार जांच में सामने आया है कि शहरोज के एक साथी को भी हथियारों और विस्फोटक की सप्लाई लेने राजस्थान पहुंचना था और वह शहरोज के लगातार संपर्क में था। शहरोज के इस साथी को मुंबई से राजस्थान आना था।एटीएस ने बलरामपुर निवासी शहरोज को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। विशेष कोर्ट ने आरोपी की पांच दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकार की है।

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एटीएस ने बुधवार को उसे पुलिस रिमांड पर मोबाइल फोन से सामने आई जानकारियों के आधार पर पूछताछ शुरू की है। उसके मुंबई के नेटवर्क को खंगालने के साथ ही दो सक्रिय साथियों को लेकर सवाल किए जाएंगे। एटीएस ने आरोपी शहरोज से जुड़े रहे दो संदिग्धों को चिह्नित किया था, जिन्हें पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जोड़ा गया था। एटीएस संदिग्ध आतंकियों से जुड़े अन्य युवकों तक पहुंचने का प्रयास भी करेगी।

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