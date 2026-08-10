देश में एशियाई शेरों की संख्या 891 हुई
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2015 में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। 'प्रोजेक्ट लायन' का उद्देश्य दीर्घकालिक संरक्षण है और 30,000 से 35,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा बढ़ गया है। यह जैव विविधता सुरक्षा के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। ‘वर्ल्ड लायन डे 2026’ के मौके पर एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस सफलता को वन्यजीवों और जैव विविधता के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि भारत में शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को ‘प्रोजेक्ट लायन’ की घोषणा की थी। वर्तमान में, शेरों का दायरा 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
यादव ने कहा कि यह परियोजना जैव विविधता की सुरक्षा के साथ समुदाय की भागीदारी पर भी जोर देती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें