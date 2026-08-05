नशामुक्ति हेल्पलाइन पर 4.6 लाख से अधिक कॉल
सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय नशा-मुक्ति हेल्पलाइन 14446 के शुभारंभ के बाद से 4.6 लाख से अधिक कॉल आई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा ने यह जानकारी दी। इसके तहत 145 जिला नशामुक्ति केंद्र, 344 पुनर्वास केंद्र और अन्य सुविधाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय नशा-मुक्ति हेल्पलाइन शुरू होने के बाद से इस पर 4.6 लाख से अधिक कॉल आ चुकी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने एक जवाब में कहा कि मंत्रालय ने हेल्पलाइन 14446 शुरू की है। उन्होंने बताया कि 145 जिला नशामुक्ति केंद्र, 344 एकीकृत पुनर्वास केंद्र, 76 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर, 45 सामुदायिक सहायता केंद्र, 155 चिकित्सा सहायता सुविधाओं को सहायता दी जा रही है।
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