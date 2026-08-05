Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशामुक्ति हेल्पलाइन पर 4.6 लाख से अधिक कॉल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय नशा-मुक्ति हेल्पलाइन 14446 के शुभारंभ के बाद से 4.6 लाख से अधिक कॉल आई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा ने यह जानकारी दी। इसके तहत 145 जिला नशामुक्ति केंद्र, 344 पुनर्वास केंद्र और अन्य सुविधाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

नशामुक्ति हेल्पलाइन पर 4.6 लाख से अधिक कॉल

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय नशा-मुक्ति हेल्पलाइन शुरू होने के बाद से इस पर 4.6 लाख से अधिक कॉल आ चुकी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने एक जवाब में कहा कि मंत्रालय ने हेल्पलाइन 14446 शुरू की है। उन्होंने बताया कि 145 जिला नशामुक्ति केंद्र, 344 एकीकृत पुनर्वास केंद्र, 76 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर, 45 सामुदायिक सहायता केंद्र, 155 चिकित्सा सहायता सुविधाओं को सहायता दी जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।