किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई: एस. महेंद्र देव
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने बताया कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर सबसे अधिक रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कृषि में कई क्षेत्रों में प्रगति की है और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने गुरुवार को कहा कि पिछले दशक में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में कृषि विकास दर सबसे ज्यादा रही, जिससे किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई। देव ने कहा कि हरित क्रांति के बाद से भारत ने कृषि उत्पादन में काफी प्रगति की और खुद को अनाज, फलों, सब्जियों, दूध और मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना लिया।उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में भारतीय कृषि की औसत विकास दर लगभग 4.5 प्रतिशत रही है, जो शायद दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।
जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत और रोजगार में 43 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देने के बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।उन्होंने कहा कि खेती में विविधता लाने और ज्यादा कीमत वाली फसलों, पशुपालन और मछली पालन पर ध्यान देने से किसानों को ज्यादा आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आपूर्ति बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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