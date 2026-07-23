Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई: एस. महेंद्र देव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने बताया कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर सबसे अधिक रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कृषि में कई क्षेत्रों में प्रगति की है और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई: एस. महेंद्र देव

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने गुरुवार को कहा कि पिछले दशक में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत में कृषि विकास दर सबसे ज्यादा रही, जिससे किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हुई। देव ने कहा कि हरित क्रांति के बाद से भारत ने कृषि उत्पादन में काफी प्रगति की और खुद को अनाज, फलों, सब्जियों, दूध और मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना लिया।उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में भारतीय कृषि की औसत विकास दर लगभग 4.5 प्रतिशत रही है, जो शायद दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।

जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत और रोजगार में 43 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देने के बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।उन्होंने कहा कि खेती में विविधता लाने और ज्यादा कीमत वाली फसलों, पशुपालन और मछली पालन पर ध्यान देने से किसानों को ज्यादा आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आपूर्ति बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।