रामगढ़ में इंडिया कलोकि का आयोजन वर्ष 2035 के ग्रामीण विकास विजन प्रबंधन

रामगढ़ में इंडिया रूरल कलोकी 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना था। उद्घाटन सत्र में युवाओं के लिए स्थानीय उद्यमिता पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता और आय बढ़ाने के अनुभव भी साझा किए गए।

रामगढ़, प्रतिनिधि। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) की ओर से रविवार को रामगढ़ में में इंडिया रूरल कलोकी 2026 का आयोजन किया गया। युवा, उद्यमिता एवं नवाचार के माध्यम से भविष्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण विषय पर आयोजित इस बहु-क्षेत्रीय संवाद में सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग जगत, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों और विकास सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम में वर्ष 2035 तक रामगढ़ के ग्रामीण विकास के विजन पर विस्तार से मंथन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने तथा पंचायत आधारित विकास मॉडल को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना था।

उद्घाटन सत्र उद्घाटन सत्र में कौशिक ने इंडिया रूरल कलोकी की अवधारणा और उद्देश्यों की जानकारी देते हुए युवाओं के लिए स्थानीय उद्यमिता और नवाचार आधारित आर्थिक मॉडल की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में जीओवाईएन वाईएजी एवं एवाईपी एंबेसडर्स के प्रतिनिधियों ने टीईडी शैली के प्रेरक सत्र प्रस्तुत किए। वहीं, "कायदामित्र" नामक युवा-नेतृत्व वाले कानूनी सहायता मंच का परिचय भी कराया गया, जो आम लोगों को सरल कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने की पहल है।

नया मॉडल इसके अलावा पंचायत समर्थित ' साझा कैफे' मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से स्थानीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने और महिलाओं व स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने की योजना साझा की गई। राउंड टेबल चर्चा में जिंदल आईटीआई, बैंक, जिला उद्योग केंद्र, कौशल विकास संस्थानों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कौशल विकास, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने पर अपने सुझाव दिए।

समापन सत्र समापन सत्र में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने समूह आधारित उद्यमों से आय और आत्मनिर्भरता बढ़ने के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंत में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया ने समुदाय आधारित विकास मॉडल को मजबूत करने और वर्ष 2035 के ग्रामीण विकास विजन को सामूहिक प्रयासों से साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई।