पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ पीओके : भारत

अमेरिकी अखबार द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को पाकिस्तानी कश्मीर लिखने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ पीओके है। दूतावास ने हेडलाइन को गुमराह करने वाली और गलत बताया। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में पीओके में हुई हिंसक झड़पों का जिक्र किया गया था। दूतावास ने कहा कि हेडलाइन गुमराह करने वाली और गलत है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश भारत का हमेशा से अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं, हैं और रहेंगे।दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है और अब वह वहां के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहा है।