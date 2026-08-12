बांग्लादेश की हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर विचार हो रहा : भारत

- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने दी जानकारी नई दिल्ली, एजेंसी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने दी जानकारी नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश सरकार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर तय प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जा रहा है।

बांग्लादेश से संपर्क नई दिल्ली का यह बयान ढाका द्वारा एक बार फिर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करने के एक दिन बाद आया है, जब भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की थी। 78 वर्षीय हसीना अगस्त, 2024 में सरकार विरोधी बड़े आंदोलन के कारण अपनी सरकार गिरने के बाद ढाका से भागकर भारत में रह रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की ओर से इस मामले पर तय प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जा रहा है। जब कोई अपडेट होगा, तो हम आपको बताएंगे।

पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन पीओके में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई लेकर पाक को घेरा

भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसे मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। जैसवाल ने कहा कि पीओके में जनता के असंतोष का जवाब पाकिस्तान के अधिकारियों ने गोलियों और ब्लैकआउट से दिया। हम पीओके और देश के अन्य हिस्सों में किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को रेखांकित करना चाहते हैं।

पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करना नीति का हिस्सा

ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत ने कहा कि दक्षिण एशिया के देशों के साथ हाल में हुई उच्चस्तरीय कूटनीतिक गतिविधियां उसकी 'पड़ोसी प्रथम' नीति का हिस्सा हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। जैसवाल ने कहा कि हमारी पड़ोसी प्रथम नीति है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं।

अमेरिका के साथ समन्वय गिरफ्तार युवक के मामले में अमेरिका के संपर्क में हैं : विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने कहा कि एरिजोना में अपनी प्रेमिका की कथित हत्या के मामले में जर्मनी से गिरफ्तार भारतीय नागरिक वरुण बटचिगारी के मामले में भारत अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। जैसवाल ने कहा कि भारत को इस नागरिक की गिरफ्तारी की औपचारिक सूचना दी गई थी। उन्होंने कहा कि मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं।