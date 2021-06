भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 70 हजार 421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 31 मार्च के बाद से यह अब तक के सबसे कम नए मामले हैं। हालांकि, इस दौरान मौतों का आंकड़ा अभी भी 4 हजार के करीब रहा। पिछले एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 3 हजार 921 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि इस अवधि में 1 लाख 19 हजार 501 मरीजों ने कोरोना को हराया भी है।

अब देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस भी 10 लाख से नीचे आ गए हैं। फिलहाल भारत में कोरोना के 9,73,158 सक्रिय मामले हैं। इसी के साथ अब देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,95,10,410 हो गई है। वहीं, इस संक्रमण ने अब तक 3,74,305 मरीजों की जान ले ली है।

जिन पांच राज्यों में पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें सबसे ऊपर तमिलनाडु है। इसके बाद केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। नए मामलों में से 71.88 फीसदी केस इन्हीं पांच राज्यों में से आए हैं, अकेले तमिलनाडु में ही 19.9 फीसदी नए मामले दर्ज हुए हैं।

India reports 70,421 new #COVID19 cases (lowest in last 72 days), 1,19,501 patient discharges & 3921 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,95,10,410

Total discharges: 2,81,62,947

Death toll: 3,74,305

Active cases: 9,73,158



Vaccination: 25,48,49,301 pic.twitter.com/e9hlLVsYPU