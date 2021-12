ओमिक्रॉन के खौफ के बीच भारत में ऐक्टिव केस घटे, अब सिर्फ 76 हजार मामले बचे

India reports 6,987 new #COVID19 cases, 7,091 recoveries, and 162 deaths in the last 24 hours.



Active cases: 76,766

Total recoveries: 3,42,30,354

Death toll: 4,79,682



Total number of #Omicron cases 422



Total Vaccination: 141.37 cr pic.twitter.com/fpbfcTI9dg