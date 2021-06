कोरोना के नए मामलों में लगातार दूसरे दिन उछाल, 71 दिन बाद एक्टिव मामले सबसे कम

भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के कुल 67 हजार 208 नए मामले दर्ज किए गए हैं जो कि बीते दिन की तुलना में ज्यादा हैं। हालांकि, लगातार दो दिनों से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राहत की बात यह है कि अब एक्टिव मामलों की संख्या 71 दिनों बाद अपने निचले स्तर पर है। देश में अब कोरोना के 8 लाख 26 हजार 740 सक्रिय मामले हैं। हालांकि, इस दौरान कोरोना ने 2 हजार 330 मरीजों की जान भी ले ली है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक देश में कोरोना से कुल 2 करोड़ 84 लाख 91 हजार 670 लोग ठीक हुए हैं। इनमें से 1 लाख 3 हजार 570 मरीज बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं। लगातार 35वें दिन कोरोना के नए मामलों से ज्यादा संख्या इससे ठीक होने वालों की है।

India reports 67,208 new #COVID19 cases, 1,03,570 discharges & 2,330 deaths in last 24 hours, as per Health Ministry



Total cases: 2,97,00,313

Total discharges: 2,84,91,670

Death toll: 3,81,903

Active cases: 8,26,740 (lowest after 71 days)



Total Vaccination: 26,55,19,251 pic.twitter.com/ImnmFjsAc7