संकट अभी भी बरकरार, लगातार छठे दिन देश में कोरोना के 40 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज

India reports 40,134 new #COVID19 cases, 36,946 discharges & 422 deaths in last 24 hours as per Union Health Ministry.



Total cases: 3,16,95,958

Total discharges: 3,08,57,467

Death toll: 4,24,773

Active cases: 4,13,718



Total Vaccination: 47,22,23,639 (17,06,598 in last 24 hours) pic.twitter.com/9vmuifjBos