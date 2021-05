पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना के 1.73 लाख नए केस, 45 दिन बाद सबसे कम लेकिन मौतें 3500 पार

भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती दिख रही है। रोजाना आने वाले नए मामलों का घटना जारी है और पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 1.73 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 45 दिनों में यह पहली बार है जब कोरोना के इतने कम मामले दर्ज किए गए हों। हालांकि, मौतों का आंकड़ा अभी भी 3500 पार है। एक दिन में कोरोना से देशभर में 3617 लोगों की जान गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के ऐक्टिव केसों में 1 लाख 14 हजार 428 की गिरावट आई है। अब देश में कोरोना वायरस के 22 लाख 28 हजार 724 ऐक्टिव केस हैं। वहीं, देश में कोरोना से अब तक कुल 3,22,512 मरीज दम तोड़ चुके हैं।

#COVID19 | At 1.73 lakh daily new cases, a declining trend in new cases is maintained. Active caseload further declines to 22,28,724 with active cases decrease by 1,14,428 in last 24 hours: Union Health Ministry pic.twitter.com/3tzms4vSKl