राज्यों को 1.09 लाख करोड़ की अतिरिक्त किश्त जारी
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1.09 लाख करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त जारी की है। यह राशि सामान्य मासिक हस्तांतरण के अलावा है और सभी राज्यों को 14 किश्तों में देने का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय ने इस की जानकारी शनिवार को दी।
केंद्र ने राज्य सरकारों को 1.09 लाख करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त जारी की है। यह सामान्य मासिक राशि के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस समय एक वित्त वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का 41 प्रतिशत राज्यों को 14 किश्तों में हस्तांतरित किया जाता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्य सरकारों को 1,09,019 करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त जारी की है, जो आगामी 10 अगस्त को जारी किए जाने वाले सामान्य मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है।
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