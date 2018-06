भारत ने कश्मीर पर यूएन की रिपोर्ट को किया खारिज, झूठा और पूर्वाग्रही बताया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कश्मीर में कथित रूप से मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया है। भारत ने यूएन की इस रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

अपनी सख्त टिप्पणी में विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 'अत्यधिक पूर्वाग्रह' से ग्रसित है और झूठे नैरेटिव बनाने की कोशिश वाली है।

India rejects report. It is fallacious, tendentious and motivated. We question intent in bringing out report. It is a selective compilation of largely unverified information: MEA on report by Office of UN High Commissioner for Human Rights on “human rights situation in Kashmir"