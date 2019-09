कश्मीर पर चीन-पाक के साझा बयान को भारत ने किया खारिज, कहा- J&K हमारा अभिन्न हिस्सा

कश्मीर मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने की बात पर भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे पर साझा बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम जम्मू-कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान को खारिज करते हैं। भारत ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग (हिस्सा) है। बता दें कि चीनी विदेश मंत्री के हालिया दौर पर दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया था।

दरअसल, चीन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वह किसी भी ऐसी एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध करता है, जो क्षेत्रीय स्थिति को जटिल बना सकता है। दोनों देशों ने एक साझा बयान में यह बात कही थी।

Ministry of External Affairs (MEA): We reject the reference to Jammu & Kashmir in the Joint Statement issued by China and Pakistan after the recent visit of Chinese Foreign Minister. Jammu & Kashmir is an integral part of India. pic.twitter.com/29jFRqGkc5