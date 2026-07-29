‘पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग’
विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर को लेकर फैलाई जा रही गलत जानकारियों को खारिज किया। मंत्रालय ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर (पीओके समेत) भारत का अभिन्न अंग है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी दावे किए गए थे, जिनका मंत्रालय ने खंडन किया। इसे दिखावटी चुनावी कवायद और मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की कोशिश बताया।
नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारियों को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच (फैक्ट चेक) सेल ने एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले इलाके समेत पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने भारतविरोधी दावे किए थे। इनमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अंग नहीं हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत यह कथित रूप से लंबे समय से विवादित क्षेत्र बना हुआ है। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय की सेल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिकी शो ‘साउथ पार्क’ के एक चरित्र से जुड़ा वायरल मीम साझा करते हुए लिखा, ‘आखिर मुझे आपको यह कितनी बार समझाना होगा?’ विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर (पीओके समेत) भारत का अभिन्न हिस्सा है।विदेश
मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा पीओके में जारी चुनावी कवायद को दिखावटी करार दिया। बयान में कहा गया कि यह सिर्फ मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की नाकाम कोशिश है। मंत्रालय ने कहा कि रावलकोट और मीरपुर में हो रहे प्रदर्शन इस्लामाबाद के दशकों के आर्थिक शोषण, दमन और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
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