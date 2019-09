PAK और चीन के होश उड़ाने भारत आया पहला राफेल, जानें खूबियां

अब दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं क्योंकि भारत को फ्रांस से अपना पहला राफेल विमान मिल गया है। सूत्रों के हवाले से एएनआई ने बताया कि दसोल्ट ने पहला राफेल विमान गुरुवार को भारतीय वायुसेना को सौंपा।

Indian Air Force (IAF) Sources: The tail number of the first Rafale aircraft delivered to India is RB-01. The tail number is named after Indian Air Force Chief designate Air Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria (in file pic) https://t.co/pVo0GLrBYV pic.twitter.com/1frBVi3Myz