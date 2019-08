कश्मीर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के फिर मध्यस्थता वाले बयान पर भारत ने दिया ये जवाब

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर कश्मीर में मध्यस्थता की राग पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए साफ कर दिया है कि यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर फिर से मध्यस्थता को लेकर दिए बयान के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने साफतौर पर अपने अमेरिकी समकक्षीय माइक पोम्पियो से सुबह साफ कर दिया कि कश्मीर पर किसी तरह की बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होगी। और ये सिर्फ द्विपक्षीय ही होगी।

EAM Dr.S Jaishankar: Have conveyed to American counterpart US Secretary of State Mike Pompeo this morning in clear terms that any discussion on Kashmir, if at all warranted, will only be with Pakistan and only bilaterally. pic.twitter.com/I6xNmxxi6r