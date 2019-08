MEA जयशंकर की पाकिस्तान को दो टूक, अन्य मुद्दों बातचीत के लिए तैयार बशर्ते

यूरोपीय संसद में सोमवार को कश्मीर मुद्दे पर चर्चा से पहले भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख से मुलाकात की और कहा कि आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में भारत किसी भी अन्य द्विपक्षीय मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "यूरोपीय संघ में विदेश और सुरक्षा मामलों की उच्च प्रतिनिधि से फिर मिलकर खुशी हुई। भारत और यूरोप के सहयोग से जुड़े कई मुद्दों के साथ अफगानिस्तान पर भी चर्चा हुई।"

Glad to meet EU High Representative for Foreign Affairs and Security @FedericaMog again. Discussed various aspects of India- EU cooperation and the evolving situation in Afghanistan. pic.twitter.com/2DhkE3HpEY