समंदर में उतरा भारत का नया प्रहरी INS नीलगिरी, दुश्मनों को चकमा देने में उस्ताद

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जलपोत आईएनएस नीलगिरी का जलावतरण करते हुए कहा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है और दुश्मन पड़ोसी देश भारत को अस्थिर करना चाहता है। पी17ए श्रेणी के पहले जलपोत आईएनएस नीलगिरी को देश को समर्पित करने से पहले सिंह ने भारत की स्कॉर्पीन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी को नौसेना में शामिल किया था।

सिंह ने इस मौके पर कहा, ''हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे वाणिज्यिक हित व्यापक हो रहे हैं। इसके साथ ही हमारे खतरे भी बढ़ रहे हैं। हमें यह वास्तविकता समझने की जरूरत है।" आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना की सात नई 'स्टील्थ फ्रिगेट में से पहली है, जो चकमा देने सहित हथियार और सेंसर जैसी प्रणालियों से लैस है।

I would like to express my appreciation for the excellent work done by the workforce of this shipyard.

The ship is not just metal and paint, it is a story of hard work, sweat and perseverance of the men and women involved with the project. pic.twitter.com/A3j914WNx1