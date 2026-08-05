नेपाल ले जाते समय 85 हजार रुपये के साथ पकड़ा गया युवक
भारत-नेपाल सीमा पर कोइलाबास सीमा चौकी पर, एसएसबी जवानों ने एक युवक से 85,000 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। जब युवक संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, तो उसे सीमा शुल्क केंद्र जरवा भेज दिया गया। कस्टम अधिकारियों ने कहा कि 25,000 रुपये से अधिक नकद बिना अनुमति ले जाना अवैध है।
जरवा, संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा स्थित कोइलाबास सीमा चौकी पर एसएसबी जवानों ने जांच के दौरान एक युवक के पास से 85 हजार रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की। निर्धारित सीमा से अधिक नकदी ले जाने और उसका संतोषजनक कारण नहीं बता पाने पर युवक को सीमा शुल्क केंद्र जरवा लाया गया, जहां कस्टम अधिकारियों ने धनराशि को सीज कर दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को एक युवक नेपाल के कोइलाबास की ओर जाने के लिए सीमा पर पहुंचा। नियमित जांच के दौरान एसएसबी जवानों ने उसकी तलाशी ली। तलाशी में उसकी शर्ट और पैंट की जेब से लगभग 85 हजार रुपये भारतीय मुद्रा बरामद हुई।
इसके बाद उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क केंद्र जरवा भेज दिया गया। सीमा शुल्क केंद्र जरवा के कस्टम सुपरिटेंडेंट प्रशांत कुमार ने बताया कि पूछताछ में युवक ने अपना नाम मोहम्मद महफूज पुत्र अजीम निवासी बघेलखंड थाना जरवा बताया। युवक नकदी ले जाने का वैध कारण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते धनराशि सीज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के साथ नियमानुसार प्रक्रिया के बाद धनराशि वापस की जा सकती है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि भारत से नेपाल जाते समय 25 हजार रुपये से अधिक नकद बिना अनुमति साथ न ले जाएं।
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