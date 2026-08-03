सीमा पर सख्ती, 46 गांव अलर्ट पर

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को नेपाल में हाल में हुई हिंसा के बाद कड़ा किया गया है। 46 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। बाजारों में भी तनाव का असर देखने को मिल रहा है, जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

जरवा/बलरामपुर, संवाददाता। नेपाल में हाल के दिनों में भड़की हिंसा के बाद भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। बलरामपुर जिले की नेपाल सीमा से जुड़े 46 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।

सुरक्षा बलों की गश्त संवेदनशील चौकियों के साथ-साथ जंगलों, पगडंडियों और वैकल्पिक रास्तों पर भी सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। सीमा से होकर आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। पहचान पत्रों का सत्यापन करने के साथ वाहनों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का फोकस उन रास्तों पर भी है, जिनका इस्तेमाल सामान्यतः ग्रामीण आवाजाही के लिए करते हैं। नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) के साथ भी लगातार समन्वय बनाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई हो सके।

ग्रामीणों को जागरूक करना संयुक्त टीमें सीमावर्ती गांवों में लगातार भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह एहतियात के तौर पर लागू की गई है और आम नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

नेपाल में तनाव का असर सीमावर्ती बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। जरवा, बरदौलिया, तुलसीपुर और आसपास के बाजारों में नेपाली ग्राहकों की संख्या घटने से व्यापार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जहां पहले बाजारों में दिनभर चहल-पहल रहती थी, वहीं अब कई स्थानों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है।

कानून-व्यवस्था की स्थिति पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सीमा से लगे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। एसएसबी और पुलिस की联合 टीमें लगातार गश्त कर रही हैं तथा हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। साथ ही भरोसा दिलाया कि जिले में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।