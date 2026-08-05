इंडो - बॉर्डर पर फेस रिकग्निशन की जांच होगी अनिवार्य

हिन्दुस्तान विशेष अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं बायोमीट्रिक जांच जरूरी जोगबनी, गलगलिया, आमगाछी, वीरपुर विशेष

हिन्दुस्तान विशेष अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं बायोमीट्रिक जांच जरूरी

जोगबनी, गलगलिया, आमगाछी, वीरपुर विशेष जांच

सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई हिंसक झड़पों के बाद ये निर्णय

एसएसबी और पुलिस की टीम संयुक्त गश्त बढ़ाई गई है

सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है इस तरह के कदम

बायोमीट्रिक जांच अनिवार्य होने से रूकेंगे संदिग्ध लोग

केके गौरव ।

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में सामने आई हिंसक झड़पों और असामाजिक तत्वों की संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब भारत-नेपाल सीमा के प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट्स पर केवल सामान्य पहचान पत्र वोटर आई कार्ड समेत अन्य दस्तावेज दिखाने भर से एंट्री नहीं मिलेगी। बायोमीट्रिक फेस रिकग्निशन की जांच को पूरी तरह अनिवार्य किया जा रहा है। इसको लेकर रूप रेखा तैयार कर ली गई है। बिहार के कई जिलों से नेपाल की सीमा में प्रवेश करने वाले जगहों पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। विशेषकर सुपौल, अररिया और किशनगंज के सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है。

भारत विरोधी गतिविधि में शामिल का ठिकाना बना नेपाल खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को पिछले कुछ दिनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ने की सूचना मिल रही थी। हाल ही में सीमा के दोनों तरफ हुई कुछ छिटपुट हिंसक झड़पों और तनावपूर्ण माहौल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जाता है कि भारत विरोधी गतिविधि में शामिल कई संदिग्ध लोगों का सुरक्षित ठिकाना इन दिनों नेपाल के खासकर भारत से सटे इलाकों में बना हुआ है। इस मामले पर 24 घंटे खुफिया विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर है।

फर्जी दस्तावेज पर कसी जाएगी नकेल गुप्तचर अधिकारियों की माने तो हाल के दिनों में सीमाई इलाकों में भारी संख्या में नकली दस्तावेज तैयार किया गया है। जिससे संदिग्ध लोग आसानी आते जाते हैं। अधिकारियों का मानना है कि पारंपरिक पहचान पत्र आसानी से फर्जी या जाली बनवाए जा सकते हैं। जिससे कई बार अपराधी या घुसपैठिए सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं। इस खामी को पूरी तरह पाटने के लिए ही फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन जैसी बायोमीट्रिक प्रणालियों को बॉर्डर चेकपोस्ट पर अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सीमा पार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह प्रमाणित और वैध हो।

एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त गश्त तेज बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए एसएसबी की बटालियनों और बिहार पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। संवेदनशील रास्तों पर 24 घंटे गश्त की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स, स्निफर डॉग्स और आधुनिक निगरानी उपकरणों के साथ-साथ अब बायोमीट्रिक स्कैनर मशीनों को भी चौकियों पर तैनात कर दिया गया है।

कोट

हाल के दिनों में हुई घटना के बाद कई चरण में काम किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में सीसीटीवी कैमरा, फेस रिकग्निशन पर काम शुरू कर दिया गया है। दोनों तरफ से शांति बनी रही, इसको लेकर भी प्रयास जारी है。

- निशित कुमार उज्ज्वल, महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल, पटना ।