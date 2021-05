चक्रवात ताउते में फंसे लोगों बचाने के लिए नौसेना ने झोंकी ताकत, बजरे पर सवार 177 को बचाया

भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आए चक्रवातीय तूफान 'ताउते के कारण समु्द्र में अनियंत्रित होकर बहे एक बजरे पर सवार 177 लोगों को बचा लिया है और बाकियों की तलाश अभी जारी है। बंबई हाई तेल क्षेत्र में तैनात बजरा 'पी305 सोमवार को लंगर से खिसक गया था। उसके समुद्र में अनियंत्रित होकर बहने की जानकारी मिलने के बाद बचाव कार्य के लिए नौसेना के पोत तैनात किए गए थे। बजरे में 273 लोग सवार थे।

अधिकारी ने कहा कि रात 11 बजे तक बजरे पर सवार 60 लोगों को और बाकियों को रातभर चले अभियान के दौरान बचाया गया। वहीं, नौसेना का एक हेलिकॉप्टर तीन लोगों को आज सुबह आईएनएस शिकरा पहुंचाया। आईएनएस शिकरा को पहले आईएनएस कुंजलि कहा जाता था, जो दक्षिण मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना का एक हवाई स्टेशन है।

सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सोमवार को कहा था कि बजरे 'पी305 , चक्रवाती तूफान 'ताउते की वजह से लंगर से खिसक गया और समुद्र में अनियंत्रित होकर बह रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह एक ऐसा बजरा है, जिसमें लोगों को ठहराया या सामान रखा जाता है, इसलिए इसमें इंजन नहीं लगा है।

