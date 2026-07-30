22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीते दो स्वर्ण पदक

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पुरुष एवं महिला टीमों में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने समारोह में भाग लिया और खेलों की भावना व मित्रता पर जोर दिया।

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की टीम मेडल सेरेमनी गुरुवार को आयोजित की गई। इसमें भारत ने पुरुष एवं महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। समारोह में केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि तथा दिल्ली के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री का भाषण इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भारत और मलेशिया के बीच खेले गए मुकाबले की सराहना करते हुए कहा कि खेल का उद्देश्य केवल जीत हासिल करना नहीं, बल्कि खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय और मलेशियाई दोनों टीमों ने जिस उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय दिया, वह खेलों की वास्तविक भावना का प्रतीक है।

खेल मंत्री का स्वागत इस अवसर पर शिक्षा एवं खेल मंत्री श्री आशीष सूद ने 25 कॉमनवेल्थ देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह चैंपियनशिप केवल विश्वस्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता ही नहीं रही, बल्कि मित्रता, आपसी सम्मान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे उन मूल्यों का भी उत्सव रही है। उन्होंने बताया कि पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि मलेशिया दोनों वर्गों में रजत पदक विजेता रहा। पुरुष टीम स्पर्धा में सिंगापुर और इंग्लैंड ने संयुक्त कांस्य पदक जीते, जबकि महिला टीम स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड संयुक्त कांस्य पदक विजेता रहे।