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‘नशीले दवाओं के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ 100 सप्ताह का अभियान शुरू करेंगे। यह अभियान 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों का संचालन करेगा।

‘नशीले दवाओं के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे’

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सौ सप्ताह का देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे। मंडाविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ नाम के इस कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक आदि साप्ताहिक गतिविधियां शामिल होंगी। इस अभियान का नेतृत्व ‘माई भारत’ करेगा, जो युवा मामलों के विभाग की एक पहल और युवाओं पर केंद्रित प्लेटफॉर्म है।

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